Бывший тренер «Аякса» станет помощником Кумана в «Барселоне»

Альфред Шредер станет помощником Роналда Кумана в «Барселоне», сообщает Voetbal International.

Шредер в сезоне-2019/20 руководил «Хоффенхаймом» и был уволен 9 июня 2020-го. До этого был главным тренером в «Твенте», а также работал ассистентом главного тренера Эрика тен Хага в «Аяксе», дойдя с клубом до полуфинала Лиги чемпионов в 2019 году.

Как ранее стало известно, «Барселона» объявит о назначении Кумана главным тренером команды на этой неделе.