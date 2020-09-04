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Бывший президент «Барселоны» сравнил Месси с Ди Стефано

20:24
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Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар оценил решение капитана команды Лионеля Месси остаться в клубе.

— Лео — это история «Барселоны». И сегодня он навсегда вписал свое имя. Он достиг такого же культового уровня, как Альфредо Ди Стефано для «Реала». Ведь он честно признал, что мог пойти в суд, но не стал этого делать из-за любви к клубу. «Барселона» — это его жизнь.

33-летний Лионель Месси находится в системе «Барселоны» с 13 лет, он является лучшим бомбардиром в истории клуба. В составе сине-гранатовых аргентинец выиграл 34 титула. В частности, он является десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Месси шесть раз становился обладателем «Золотого мяча», что является рекордом.

Всего нападающий провел за «Барселону» 731 матч, в которых забил 634 гола и отдал 285 результативных передач.

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