Бывший полузащитник «Зенита» Ригони продолжит карьеру в «Сан-Паулу»

Полузащитник «Эльче» Эмилиано Ригони, который ранее выступал за «Зенит», будет играть за «Сан-Паулу». Испанский клуб на своем официальном сайте 24 мая сообщил, что достиг договоренности с бразильской командой о продаже игрока.

? ??? | Emiliano Rigoni



??? Acuerdo con el @SaoPauloFC para la venta de Rigoni #MuchoElche ? — Elche Club de F?tbol ?? (@elchecf) May 24, 2021

«Эльче» в октябре 2020 года объявил об аренде Ригони у «Зенита», но чуть позже сине-бело-голубые уточнили, что речь идет о полноценной продаже.

В текущем сезоне Ригони провел 25 матчей за «Эльче», в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.