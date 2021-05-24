Бывший полузащитник «Зенита» Ригони продолжит карьеру в «Сан-Паулу»
17:55
Полузащитник «Эльче» Эмилиано Ригони, который ранее выступал за «Зенит», будет играть за «Сан-Паулу». Испанский клуб на своем официальном сайте 24 мая сообщил, что достиг договоренности с бразильской командой о продаже игрока.
«Эльче» в октябре 2020 года объявил об аренде Ригони у «Зенита», но чуть позже сине-бело-голубые уточнили, что речь идет о полноценной продаже.
В текущем сезоне Ригони провел 25 матчей за «Эльче», в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.
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