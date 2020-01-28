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Бывший полузащитник сборной Испании Капель продолжит карьеру на Мальте

13:38
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Бывший полузащитник сборной Испании Диего Капель продолжит карьеру на Мальте. 31-летний игрок подпишет контракт на 1,5 года с клубом «Биркиркара», сообщает вTwitter итальянский журналист Никола Скира.

Капель ранее выступал за «Севилью», «Спортинг», «Дженоа», «Андерлехт» и «Эстремадуру». Последнее время он находился без клуба.

На его счету 2 матча в составе сборной Испании.

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