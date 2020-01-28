Бывший полузащитник сборной Испании Капель продолжит карьеру на Мальте
13:38
Бывший полузащитник сборной Испании Диего Капель продолжит карьеру на Мальте. 31-летний игрок подпишет контракт на 1,5 года с клубом «Биркиркара», сообщает вTwitter итальянский журналист Никола Скира.
Diego #Capel is in Malta. Done deal! He has signed a contract with #Birkirkara. All confirmed! #transfers pic.twitter.com/kY8teTEk8G— Nicol? Schira (@NicoSchira) January 28, 2020
Капель ранее выступал за «Севилью», «Спортинг», «Дженоа», «Андерлехт» и «Эстремадуру». Последнее время он находился без клуба.
На его счету 2 матча в составе сборной Испании.
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