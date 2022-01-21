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Сегодня, 16:15

Стоичков: «Дембеле никогда не понимал, что такое «Барселона». Мистер Лапорта, отпустите его»

Бывший игрок «Барселоны» Стоичков раскритиковал Дембеле
Карен Саркисян
Корреспондент

Бывший нападающий «Барселоны» Христо Стоичков раскритиковал форварда команды Усмана Дембеле.

«Я был иностранцем и хотел узнать, что такое «Барселона», — приводит слова Стоичкова Cope. — Я знал историю и хотел узнать больше о временах Кубалы, Карраско, Линекера, Хосе Мари Бакеро и Хулио Салинаса. Дембеле никогда не понимал, что такое «Барселона». Если не хочешь быть в клубе, не пачкай эмблему, сними футболку и уходи. Большое спасибо за обман людей, которые умеют играть в футбол. Мистер Лапорта, отпустите его».

В нынешнем сезоне 24-летний француз забил один мяч и отдал две результативные передачи в 11 матчах за «Барселону». Ранее спортивный директор каталонского клуба Матеу Алемани сообщил, что Дембеле не намерен продлевать контракт.

Источник: https://www.cope.es/deportes/futbol/noticias/stoichkov-arremete-contra-dembele-quieres-estar-barcelona-por-menos-manches-escudo-20220121_1740974
Усман Дембеле
Футбол
ФК Барселона
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Агент Дембеле попытается договориться с «Барселоной» о продлении контракта
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И В Н П +/- О
1
 Реал 21 15 4 2 45-18 49
2
 Севилья 21 13 6 2 32-14 45
3
 Бетис 21 11 4 6 37-24 37
4
 Атлетико 20 9 6 5 33-24 33
5
 Р. Сосьедад 20 9 6 5 22-21 33
6
 Барселона 20 8 8 4 31-23 32
7
 Р. Вальекано 20 9 4 7 27-21 31
8
 Вильярреал 21 7 8 6 33-23 29
9
 Валенсия 21 7 8 6 33-33 29
10
 Атлетик 21 6 10 5 20-17 28
11
 Эспаньол 21 7 6 8 25-26 27
12
 Сельта 21 7 5 9 24-23 26
13
 Осасуна 21 6 7 8 20-27 25
14
 Гранада 21 5 9 7 26-31 24
15
 Эльче 21 5 7 9 21-28 22
16
 Хетафе 21 5 6 10 17-23 21
17
 Мальорка 20 4 8 8 17-30 20
18
 Алавес 21 4 5 12 16-34 17
19
 Кадис 21 2 9 10 17-36 15
20
 Леванте 20 1 8 11 21-41 11
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36 тур
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38 тур
22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
31.05 00:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 12
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 12
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Оскар Трехо

Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 16 1 4
Джене Даконам

Джене Даконам

Хетафе

 19 1 6
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 18 1 5
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