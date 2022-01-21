Стоичков: «Дембеле никогда не понимал, что такое «Барселона». Мистер Лапорта, отпустите его»

Бывший нападающий «Барселоны» Христо Стоичков раскритиковал форварда команды Усмана Дембеле.

«Я был иностранцем и хотел узнать, что такое «Барселона», — приводит слова Стоичкова Cope. — Я знал историю и хотел узнать больше о временах Кубалы, Карраско, Линекера, Хосе Мари Бакеро и Хулио Салинаса. Дембеле никогда не понимал, что такое «Барселона». Если не хочешь быть в клубе, не пачкай эмблему, сними футболку и уходи. Большое спасибо за обман людей, которые умеют играть в футбол. Мистер Лапорта, отпустите его».

В нынешнем сезоне 24-летний француз забил один мяч и отдал две результативные передачи в 11 матчах за «Барселону». Ранее спортивный директор каталонского клуба Матеу Алемани сообщил, что Дембеле не намерен продлевать контракт.