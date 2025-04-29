Кроос — об инциденте Рюдигера с судьей в финале Кубка Испании: «Не надо делать вид, будто он кого-то убил»

Бывший полузащитник «Реала» Тони Кроос встал на защиту игрока «сливочных» Антонио Рюдигера после инцидента в финале Кубка Испании против «Барселоны» (2:3).

Игра команд прошла в субботу, 26 апреля. В добавленное ко второму экстра-тайму время Рюдигер, находясь в технической зоне, бросил в арбитра льдом, а после удаления продолжал агрессивно вести себя, пытаясь прорваться к судье. Сообщалось, что 32-летнему защитнику грозит дисквалификация на 4-12 матчей.

«Он получит свое наказание, и оно будет заслуженным. Но не нужно делать вид, будто он кого-то убил. Это была серьезная ошибка. Думаю, кадры говорят сами за себя. Он это тоже понимает, он осознает, что сделал. Кто только не вылез теперь из кустов — требуют отстранения от сборной и все такое. Причем это, скажем так, зачастую люди, которых и самих следовало бы иногда банить время от времени», — сказал Кроос на мероприятии Icon League.

Позднее Рюдигер принес публичные извинения за инцидент с арбитром в класико.

Всего в нынешнем сезоне защитник «Реала» провел 49 матчей во всех турнирах, отметившись 3 голами и результативной передачей.