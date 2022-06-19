Сисиньо: «В «Реале» я выходил пьяным на тренировки. Выпивал чашку кофе, чтобы скрыть запах»

Бывший игрок «Реала» Сисиньо признался, что тренировался в команде в состоянии алкогольного опьянения.

«В «Реале» я выходил пьяным на тренировки. Я выпивал чашку кофе, чтобы скрыть запах, и обливался духами. Во время моей карьеры это было легко. Мне не нужны были деньги на выпивку, люди с радостью давали ее мне в ресторанах бесплатно.

Алкоголь окружает вас людьми, которым нравится такой образ жизни, а люди, которые действительно любят вас, оказываются в стороне. И когда они бьются о стену и говорят вам, что все не в порядке, вы не хотите этого слышать», — приводит слова Сисиньо Corriere dello Sport.

Сисиньо выступал за «Реал» с 2005 по 2007 год. Он также выступал за «Рому», «Вильярреал», бразильские клубы и сборную Бразилии.