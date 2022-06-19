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Сисиньо: «В «Реале» я выходил пьяным на тренировки. Выпивал чашку кофе, чтобы скрыть запах»

Сисиньо рассказал, что в «Реале» выходил пьяным на тренировки
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший игрок «Реала» Сисиньо признался, что тренировался в команде в состоянии алкогольного опьянения.

«В «Реале» я выходил пьяным на тренировки. Я выпивал чашку кофе, чтобы скрыть запах, и обливался духами. Во время моей карьеры это было легко. Мне не нужны были деньги на выпивку, люди с радостью давали ее мне в ресторанах бесплатно.

Алкоголь окружает вас людьми, которым нравится такой образ жизни, а люди, которые действительно любят вас, оказываются в стороне. И когда они бьются о стену и говорят вам, что все не в порядке, вы не хотите этого слышать», — приводит слова Сисиньо Corriere dello Sport.

Сисиньо выступал за «Реал» с 2005 по 2007 год. Он также выступал за «Рому», «Вильярреал», бразильские клубы и сборную Бразилии.

Источник: https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/calcio-estero/2022/06/19-93952522/cicinho_choc_al_real_madrid_mi_allenavo_ubriaco_
Неусиано де Хесус Гужман (Сисиньо)
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2
 Барселона 38 21 10 7 68-38 73
3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
7
 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
8
 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
9
 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
10
 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
11
 Сельта 38 12 10 16 43-43 46
12
 Р. Вальекано 38 11 9 18 39-50 42
13
 Эльче 38 11 9 18 40-52 42
14
 Эспаньол 38 10 12 16 40-53 42
15
 Хетафе 38 8 15 15 33-41 39
16
 Мальорка 38 10 9 19 36-63 39
17
 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
18
 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
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 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
20
 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
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20.05 22:00
Р. Вальекано – Леванте
 2 : 4
20.05 22:00
Реал – Бетис
 0 : 0
21.05 18:30
Валенсия – Сельта
 2 : 0
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
 3 : 1
22.05 21:00
Алавес – Кадис
 0 : 1
22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 0 : 0
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
 0 : 2
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
 0 : 2
22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 1 : 2
22.05 23:00
Севилья – Атлетик
 1 : 0
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Карим Бензема

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Гомес Рауль де Томас

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Винисиус Жуниор

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Усман Дембеле

Барселона

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Карим Бензема

Реал

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