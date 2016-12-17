Бывший игрок "Реала" считает, что Месси еще "расти и расти" до ди Стефано

Бывший нападающий "Реала" и сборной Бразилии Канарио считает, что форвард "Барселоны" Лионель Месси еще не достиг уровня соотечественника, экс-игрока мадридцев Альфредо ди Стефано.
- У ди Стефано была психология победителя, - цитирует El Mundo Deportivo. - Он забивал, действовал в атаке и обороне. Среди современных игроков я таких не вижу, Месси - выдающийся футболист, но ему еще расти и расти до ди Стефано.
Mammut
Аа, вот и ветераны повылазили. Виделы мы этот футбол Ди Стефано, пешком по полю ходил. Ни подкатов, ни силового давления ничего ему не мешало брать мяч и обыгрывать защитников. Футбол за 40 лет не то, что шаг вперед сделал в космос просто улетел.
11:50 17 декабря
oleg.bob
Просто абсурд, бред сумашедшего!
11:38 17 декабря
marksan
Каждому игроку есть своё время! Я старый, но ди Стефано не помню, но помню тот футбол, который не идёт в сравнение с прошлым!
10:48 17 декабря