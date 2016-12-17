Бывший игрок "Реала" считает, что Месси еще "расти и расти" до ди Стефано

Бывший нападающий "Реала" и сборной Бразилии Канарио считает, что форвард "Барселоны" Лионель Месси еще не достиг уровня соотечественника, экс-игрока мадридцев Альфредо ди Стефано.

- У ди Стефано была психология победителя, - цитирует El Mundo Deportivo. - Он забивал, действовал в атаке и обороне. Среди современных игроков я таких не вижу, Месси - выдающийся футболист, но ему еще расти и расти до ди Стефано.