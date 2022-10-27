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Сегодня, 12:02

Кузнецов — о результатах «Барселоны»: «В Испании упал уровень футбола»

Мария Гусева
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Бывший игрок «Эспаньола» Дмитрий Кузнецов прокомментировал игру «Барселоны» в текущем сезоне.

«Спад в Испании не только у клубов, но и у сборной. Стало меньше футболистов в чемпионате, стали платить меньше, потому что раньше никто не ездил из Испании за границу. Чемпионат считался одним из сильнейших, но сейчас уровень упал, — цитирует Legalbet Кузнецова. — Со всем этим связываю и кризис «Барселоны». Там есть талантливые футболисты, но они еще очень молоды, им нужно набить шишек, чтобы выйти на уровень того же Иньесты. Хави только пришел, нельзя за полгода сделать команду, которая будет громить всех в Испании и Европе. Он идет медленными шажочками, футболисты его воспринимают».

«Барселона» лишилась шансов выйти в плей-офф Лиги чемпионов и с третьего места (4 очка) попадет в Лигу Европы.

Источник: https://legalbet.ru/news/kuznetcov-o-krizise-barseloni-v-ispanii-upal-uroven/
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
Дмитрий Кузнецов
2
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Реал 11 10 1 0 28-9 31
2
 Барселона 11 9 1 1 28-4 28
3
 Атлетико 11 7 2 2 18-9 23
4
 Р. Сосьедад 11 7 1 3 16-13 22
5
 Бетис 11 6 2 3 14-8 20
6
 Атлетик 11 5 3 3 19-12 18
7
 Вильярреал 11 5 3 3 14-7 18
8
 Осасуна 11 5 2 4 11-11 17
9
 Р. Вальекано 11 4 3 4 16-14 15
10
 Валенсия 11 4 3 4 18-13 15
11
 Вальядолид 11 4 2 5 11-15 14
12
 Мальорка 11 3 3 5 9-12 12
13
 Сельта 11 3 2 6 12-21 11
14
 Альмерия 11 3 1 7 12-19 10
15
 Севилья 11 2 4 5 11-18 10
16
 Хетафе 11 2 4 5 11-19 10
17
 Эспаньол 11 2 4 5 14-19 10
18
 Жирона 11 2 3 6 15-19 9
19
 Кадис 11 1 4 6 5-22 7
20
 Эльче 11 0 4 7 8-26 4
Результаты / календарь
1 тур
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
28.10 22:00
Мальорка – Эспаньол
 - : -
29.10 15:00
Альмерия – Сельта
 - : -
29.10 17:15
Кадис – Атлетико
 - : -
29.10 19:30
Севилья – Р. Вальекано
 - : -
29.10 22:00
Валенсия – Барселона
 - : -
30.10 16:00
Осасуна – Вальядолид
 - : -
30.10 18:15
Реал – Жирона
 - : -
30.10 20:30
Атлетик – Вильярреал
 - : -
30.10 23:00
Р. Сосьедад – Бетис
 - : -
31.10 23:00
Эльче – Хетафе
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 12
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 7
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 7
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 5
Родригу

Родригу

Реал

 4
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 9 2 2
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 5 2 0
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

 9 1 5
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