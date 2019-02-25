Бывший игрок "Барселоны" завершил карьеру из-за проблем с сердцем

Испанский полузащитник Андреа Орланди объявил о завершении карьеры в 34 года. Такое решение было вызвано проблемами с сердцем.

- К сожалению, для меня играть в футбол небезопасно. Я был очень расстроен, когда доктор сообщил эту печальную новость, - цитирует футболиста Goal.com. - Впрочем, я довольно быстро смирился с этим. Спасибо врачам, которые помогли мне. Я мог бы сделать операцию, чтобы попробовать продолжить играть в футбол, но в 34 года это было бы рискованно и глупо. Сейчас я больше должен думать о своем будущем, чем о футболе.

Испанец провел один мяч за первую команду "Барселоны". Также выступал за "Алавес", "Суонси", "Брайтон", "Блэкпул", "Анортосис", АПОЭЛ, "Новару", "Ченнайин" и "Виртус Энтеллу".

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