Бывший игрок «Барселоны» Неймар показал фото в футболке с форвардом «Реала» Винисиусом

Бывший форвард «Барселоны», а ныне игрок «ПСЖ», Неймар показал фото в футболке с нападающим «Реала» Винисиусом.

Футболист выложил снимок в своих социальных сетях.

Неймар показал фото в футболке с Винисиусом. Фото Соцсети

Напомним, что в сентябре Неймар поддержал Винисиуса, которого сравнили с обезьяной на испанском ТВ.