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Бывший игрок «Барселоны» Абелардо стал главным тренером «Алавеса»

18:00
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Пресс-служба «Алавеса» сообщила имя нового главного тренера. Команду возглавил Абелардо Фернандес.

Сегодня, 12 января, клуб сообщил об увольнении Пабло Мачина с поста главного тренера.

50-летний специалист подписал контракт с командой до конца нынешнего сезона.

Будучи футболистом Ферандес выступал за «Алавес», «Барселону» и сборную Испании. Кроме того, испанец тренировал «Алавес» с 2017 по 2019 год. После 18 туров ла лиги команда занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков.

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