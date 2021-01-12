Бывший игрок «Барселоны» Абелардо стал главным тренером «Алавеса»
18:00
Пресс-служба «Алавеса» сообщила имя нового главного тренера. Команду возглавил Абелардо Фернандес.
Сегодня, 12 января, клуб сообщил об увольнении Пабло Мачина с поста главного тренера.
50-летний специалист подписал контракт с командой до конца нынешнего сезона.
Будучи футболистом Ферандес выступал за «Алавес», «Барселону» и сборную Испании. Кроме того, испанец тренировал «Алавес» с 2017 по 2019 год. После 18 туров ла лиги команда занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков.
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