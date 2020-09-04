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Бывший игрок «Амкара» перешел в «Ганновер»

18:05
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Нападающий «Алавеса» Патрик Твумаси продолжит карьеру в Германии. Он стал игроком «Ганновера», сообщает сайт испанского клуба.

Прошлый сезон 26-летний ганец провел за турецкий «Газиантеп» на правах аренды.

Отметим, что в 2014 году он полсезона выступал за пермский «Амкар». Трансфер Твумаси из «Астаны» в «Алавес» остается самой дорогой продажей в истории КПЛ. Казахстанский клуб он покинул в статусе лучшего бомбардира в его истории, забив 69 мячей и отдав 27 ассистов в 171 матче.

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