Бывший игрок «Амкара» перешел в «Ганновер»

Нападающий «Алавеса» Патрик Твумаси продолжит карьеру в Германии. Он стал игроком «Ганновера», сообщает сайт испанского клуба.

? ???: Twumasi, traspasado al Hannover



Zorionak, Twumasi ?? — Deportivo Alav?s (@Alaves) September 4, 2020

Прошлый сезон 26-летний ганец провел за турецкий «Газиантеп» на правах аренды.

Отметим, что в 2014 году он полсезона выступал за пермский «Амкар». Трансфер Твумаси из «Астаны» в «Алавес» остается самой дорогой продажей в истории КПЛ. Казахстанский клуб он покинул в статусе лучшего бомбардира в его истории, забив 69 мячей и отдав 27 ассистов в 171 матче.