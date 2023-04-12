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Куман: «Когда я вижу Месси в футболке «ПСЖ», я все еще нахожу это странным»

Куман поддержал возвращение Месси в «Барселону»
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Бывший главный тренер «Барселоны» Роналд Куман поддержал возвращение форварда «ПСЖ» Лионеля Месси в каталонский клуб.

«Он лучший игрок в мире. Любой, кто сможет заполучить его, будет сильным. Я испытал его уход на собственном опыте, и это был очень плохой день. Когда я вижу Лео в футболке «ПСЖ», я все еще нахожу это странным. Я не знаю, как обстоят дела и что он думает, но я за то, чтобы Месси был игроком «Барсы», — приводит слова Кумана Marca.

Ранее сообщалось, что «Барселона» поддерживает связь с окружением Месси для обсуждения возможного возвращения на «Камп Ноу», а президент Жоан Лапорта уже ищет внешних спонсоров для финансирования трансфера.

Действующее соглашение 35-летнего форварда с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года. В текущем сезоне Месси сыграл за французский клуб 33 матча, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

Лионель Месси
Роналд Куман
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 28 23 3 2 53-9 72
2
 Реал 28 18 5 5 59-24 59
3
 Атлетико 28 17 6 5 45-20 57
4
 Р. Сосьедад 28 15 6 7 37-26 51
5
 Вильярреал 28 14 5 9 37-26 47
6
 Бетис 28 13 6 9 34-29 45
7
 Атлетик 28 11 7 10 38-29 40
8
 Осасуна 28 10 8 10 24-28 38
9
 Р. Вальекано 28 9 10 9 33-33 37
10
 Сельта 28 9 9 10 36-39 36
11
 Жирона 28 9 8 11 42-42 35
12
 Мальорка 28 9 7 12 25-30 34
13
 Севилья 28 8 8 12 33-44 32
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 Кадис 28 7 10 11 23-40 31
15
 Альмерия 28 8 6 14 34-48 30
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 Хетафе 28 7 9 12 27-36 30
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 Вальядолид 28 8 5 15 23-47 29
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 Валенсия 28 7 6 15 30-34 27
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Р. Вальекано – Осасуна
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