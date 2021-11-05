Бывший главный тренер «Барселоны» Луис Энрике пожелал Хави удачи в клубе
Бывший главный тренер «Барселоны» Луис Энрике отреагировал на новость о том, что экс-полузащитник каталонцев Хави станет новым наставником команды.
«Слухи об этом ходили уже давно. Я счастлив за Хави, он возвращается домой. Желаю ему удачи и всего наилучшего в клубе», — приводит Mundo Deportivo слова Энрике.
Сегодня, 5 ноября, катарский клуб «Аль-Садд» объявил, что главный тренер команды Хави покидает свой пост и займет аналогичную должность в «Барселоне». Каталонский клуб все еще не выступил с официальным заявлением по этому поводу.
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Дополнительная информация:
https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20211105/1001709079/fichaje-xavi-hernandez-directo-ultima-hora-fc-barcelona.html
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