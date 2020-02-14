Бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде заявил, что ему интересна работа в чемпионате Австралии

Бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился со СМИ планами на будущее. 56-летний испанский специалист рассказал, что ему было бы интересно тренировать в экзотических странах.

— Я не так уж долго сижу без работы, поэтому еще не принял окончательного решения, но есть возможность, что поработаю где-то за рубежом, — цитирует Goal.com Вальверде. — Иногда меня спрашивают: «Не хочешь попробовать себя в чемпионате Англии?». Я отвечаю: «Вообще-то, я бы хотел поработать в Австралии». По правде говоря, я люблю делать странные вещи, так что не стоит исключать таких вариантов. Карьера в футболе не длится вечность, иногда ты задумываешься о том, что стоит воспользоваться возможностью и поработать в странных местах. Еще мне очень интересна Япония. Аплодировал Андресу Иньесте, когда он поехал туда играть. Подумал тогда: «Вау, у него будет шанс понять другую культуру и узнать, как там живут люди».

Вальверде возглавлял «Барселону» с лета 2017 года по январь 2020 года. С ним «сине-гранатовые» дважды стали чемпионами Испании, а также по одному разу выиграли Кубок и Суперкубок Испании.