Ривалдо: «Ямаль уже великий. Однажды он станет лучшим в мире»

Бывший форвард сборной Бразилии Ривалдо заявил, что впечатлен игрой 17-летнего полузащитника национальной команды Испании и «Барселоны» Ламина Ямаля.

«Ламин — тот, кого все любят. Иногда он напоминает мне меня, потому что я выходил на поле, чтобы наслаждаться футболом и радоваться. Он умеет радоваться. Ламин играет, чтобы получать удовольствие, он наслаждается этим, и болельщики тоже. Ему 17 лет, а играет так, будто ему 26 или 27», — приводит Goal слова Ривалдо.

Также экс-футболист выразил уверенность, что испанец сможет стать лучшим футболистом в мире.

«Он, несомненно, будет великим, он уже великий. Ламин делает отличную работу: он чемпион Европы, хорошо выступает в «Барселоне». Но однажды он станет лучшим в мире», — добавил Ривалдо.

Ямаль является воспитанником «Барселоны». За основную команду сине-гранатовых он провел 62 матча во всех турнирах, отметившись 12 голами и 14 результативными передачами.

В этом году полузащитник вместе со сборной Испании стал чемпионом Европы. На турнире Ямаль забил один мяч и сделал 4 голевые передачи.