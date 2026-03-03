Зидан — о Роналдо: «На тренировках он творил за гранью воображения. Мы просто останавливались и смотрели»

Легендарный французский полузащитник и бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился воспоминаниями о совместных выступлениях с бразильцем Роналдо. По словам Зидана, прозвище «Феномен» тот носил абсолютно заслуженно.

«Настоящий Феномен! И это мнение не только мое — он сохраняет этот статус и сегодня. Он был поистине уникален. Мне выпала честь долгое время играть с ним бок о бок в составе «сливочных». Роналдо действительно оправдывал свое прозвище — с большой буквы. Он обладал всеми необходимыми качествами, оставаясь при этом невероятно светлым и жизнерадостным человеком», — цитирует Зидана L'Equipe.

Особое впечатление на француза производила игра бразильца в повседневной работе.

«По-настоящему поражало то, что он творил на тренировках. Это было за гранью воображения. Порой партнеры по команде просто останавливались, чтобы понаблюдать за его действиями. Его работа с мячом на тренировках была столь же великолепной, как и в официальных матчах», — добавил Зидан.

Роналдо является двукратным обладателем «Золотого мяча» (1997, 2002). Вместе с Зиданом он выступал за «Реал» с 2002 по 2006 год.

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