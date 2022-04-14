Бывший футболист «Реала» и сборной Колумбии Ринкон скончался после ДТП

Бывший полузащитник «Реала» и сборной Колумбии Фредди Ринкон скончался в возрасте 55 лет после ДТП, сообщает пресс-служба ФИФА.

Ринкон попал в аварию 11 апреля в Кали (Колумбия), его автомобиль столкнулся с автобусом. Бывшего футболиста доставили в больницу с серьезными травмами головы и прооперировали.

Сегодня, 14 апреля, Ринкон скончался в больнице.

Ринкон выступал за «Реал» с 1995 по 1996 год, в Европе он также выступал за «Наполи». Футболист дважды становился чемпионом Колумбии в составе «Америки» (Кали), а также 3 раза выигрывал чемпионат Бразилии (один раз — с «Палмейрасом» и два раза — с «Коринтиансом»).

Кроме того, в составе «Коринтианса» Ринкон выиграл клубный чемпионат мира в 2000 году и дважды становился бронзовым призером Кубка Америки в составе сборной Колумбии.