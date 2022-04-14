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Сегодня, 09:13

Бывший футболист «Реала» и сборной Колумбии Ринкон скончался после ДТП

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Фредди Ринкон.
Фото Global Look Press

Бывший полузащитник «Реала» и сборной Колумбии Фредди Ринкон скончался в возрасте 55 лет после ДТП, сообщает пресс-служба ФИФА.

Ринкон попал в аварию 11 апреля в Кали (Колумбия), его автомобиль столкнулся с автобусом. Бывшего футболиста доставили в больницу с серьезными травмами головы и прооперировали.

Сегодня, 14 апреля, Ринкон скончался в больнице.

Ринкон выступал за «Реал» с 1995 по 1996 год, в Европе он также выступал за «Наполи». Футболист дважды становился чемпионом Колумбии в составе «Америки» (Кали), а также 3 раза выигрывал чемпионат Бразилии (один раз — с «Палмейрасом» и два раза — с «Коринтиансом»).

Кроме того, в составе «Коринтианса» Ринкон выиграл клубный чемпионат мира в 2000 году и дважды становился бронзовым призером Кубка Америки в составе сборной Колумбии.

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 Реал 31 22 6 3 63-26 72
2
 Барселона 30 17 9 4 60-31 60
3
 Севилья 31 16 12 3 44-22 60
4
 Атлетико 31 17 6 8 57-38 57
5
 Бетис 31 17 5 9 56-37 56
6
 Р. Сосьедад 31 15 9 7 32-30 54
7
 Вильярреал 31 12 10 9 49-30 46
8
 Атлетик 31 11 12 8 36-30 45
9
 Валенсия 31 10 12 9 43-44 42
10
 Осасуна 31 11 8 12 31-40 41
11
 Эспаньол 31 10 9 12 36-42 39
12
 Сельта 31 9 9 13 34-35 36
13
 Р. Вальекано 30 9 7 14 32-37 34
14
 Эльче 31 8 8 15 32-44 32
15
 Хетафе 31 7 11 13 28-35 32
16
 Гранада 31 6 11 14 35-52 29
17
 Мальорка 31 7 8 16 27-50 29
18
 Кадис 31 5 13 13 26-43 28
19
 Алавес 31 5 7 19 24-53 22
20
 Леванте 31 4 10 17 35-61 22
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15.04 22:00
Р. Сосьедад – Бетис
 - : -
16.04 15:00
Эльче – Мальорка
 - : -
16.04 17:15
Алавес – Р. Вальекано
 - : -
16.04 19:30
Валенсия – Осасуна
 - : -
16.04 22:00
Хетафе – Вильярреал
 - : -
17.04 15:00
Гранада – Леванте
 - : -
17.04 17:15
Атлетико – Эспаньол
 - : -
17.04 19:30
Атлетик – Сельта
 - : -
17.04 22:00
Севилья – Реал
 - : -
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Барселона – Кадис
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Карим Бензема

Реал

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Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 14
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 14
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 8
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Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 26 2 4
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 25 2 2
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Иньиго Мартинес

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