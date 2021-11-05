Бывший футболист «Мурсии» совершил каминг-аут

Бывший футболист «Мурсии» рассказал о своей бисексуальности, написав анонимное письмо редакции Cadena SER.

«Прежде всего я хочу от всей души поблагодарить Джошуа Кавалло за то, что он открыл свои чувства всем нам, — написал футболист. — А теперь скажу и я: да, можно играть в футбол, будучи геем, бисексуалом, как себя определяю я.

Всегда было сложно спорить с самим собой о том, должен ли я открыться не только тем, кто меня любят, но и всему миру. Я решил поддержать посыл, который несколько дней назад начал Джошуа.

Не хочу раскрывать свое имя, потому что верю, что сам посыл важнее. Считаю, что важно было сделать этот шаг и рассказать о своей личной жизни.

Со стороны может казаться, что говорить об этом необязательно. Но, к сожалению, сейчас это не совсем так".

Напомним, что 27 октября полузащитник «Аделаиды Юнайтед» Джошуа Кавалло совершил каминг-аут.