Бывший футболист «Мурсии» совершил каминг-аут
Бывший футболист «Мурсии» рассказал о своей бисексуальности, написав анонимное письмо редакции Cadena SER.
«Прежде всего я хочу от всей души поблагодарить Джошуа Кавалло за то, что он открыл свои чувства всем нам, — написал футболист. — А теперь скажу и я: да, можно играть в футбол, будучи геем, бисексуалом, как себя определяю я.
Всегда было сложно спорить с самим собой о том, должен ли я открыться не только тем, кто меня любят, но и всему миру. Я решил поддержать посыл, который несколько дней назад начал Джошуа.
Не хочу раскрывать свое имя, потому что верю, что сам посыл важнее. Считаю, что важно было сделать этот шаг и рассказать о своей личной жизни.
Со стороны может казаться, что говорить об этом необязательно. Но, к сожалению, сейчас это не совсем так".
Напомним, что 27 октября полузащитник «Аделаиды Юнайтед» Джошуа Кавалло совершил каминг-аут.
Дополнительная информация:
https://cadenaser.com/emisora/2021/11/04/radio_murcia/1636027378_272916.html
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