Бывший форвард «Севильи» Нолито завершил карьеру

Бывший нападающий «Севильи» Нолито объявил о завершении карьеры.

«Я обращаюсь ко всем вам со смесью эмоций, которые трудно описать. Пришло время, когда я должен попрощаться со страстью, которая была моей жизнью на протяжении стольких лет, — футболом. Мне посчастливилось наслаждаться этим замечательным видом спорта на самом высоком уровне, который позволил мне пережить столько всего и навсегда унести с собой бесчисленные воспоминания. Спасибо тебе большое, футбол! Прощайте!» — сообщил футболист в соцсетях.

За свою карьеру 36-летний испанец успел поиграть за «Барселону», «Бенфику», «Гранаду», «Сельту», «Манчестер Сити» и «Севилью».

Последним клубом Нолито стала «Ибица». В сезоне-2022/23 футболист провел 28 матчей за клуб во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.