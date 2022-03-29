Бывший форвард «Реала» Рауль считает, что команда выйдет в полуфинал Лиги чемпионов

Рауль уверен, что «Реал» пройдет «Челси» в 1/4 финала Лиги чемпионов

Легендарный игрок «Реала» Рауль Гонсалес прокомментировал предстоящие матчи мадридцев с «Челси» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Я абсолютно уверен, что «Реал» выбьет «Челси». Мы идем первыми, вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов. У нашей команды сейчас начинается прекрасная часть сезона. В ней решится самая прекрасная часть сезона. Пришло время наслаждаться», — цитирует Рауля Marca.

Первая игра «Челси» — «Реал» состоится 6 апреля в Лондоне. Ответный матч запланирован на 12 апреля. Игра пройдет в Мадриде.