Экс-диетолог «Реала» заявила, что в клубе используют нейросети для назначения добавок игрокам

Бывший диетолог «Реала» Итциар Гонсалес саркастически прокомментировала информацию о том, что врачи мадридского клуба лечили нападающему Килиану Мбаппе здоровое колено вместо травмированного.

«Я уже говорила это, но очень легко унизиться, чтобы защитить тех людей, которые здесь работают и дружат с тобой. Самое ужасное, что они все еще там. Спасибо, Килиан. К счастью, они будут искать компетентных и образованных людей, а не невежественных нарциссистов, которые в итоге вредят игрокам. Хотя не знаю, что хуже: эта новость или что они назначают пищевые добавки с помощью бесплатного Chat GPT», — написала Гонсалес в социальной сети и добавила смеющиеся эмодзи.

По информации СМИ, в «Реале» по ошибке провели магнитно-резонансную томографию не той ноги. Из-за этого врачи не обнаружили проблем и Мбаппе принял участие в трех матчах, прежде чем ошибку заметили и исправили.

В сезоне-2025/26 27-летний Мбаппе сыграл 35 матчей и забил 38 мячей.