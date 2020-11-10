Бывший агент Гризманна обвинил Месси в неудачах француза в «Барселоне»

Бывший агент форварда «Барселоны» Антуана Гризманна Эрик Олатс заявил, что капитан сине-гранатовых Лионель Месси виноват в плохой адаптации француза в каталонском клубе.

«Месси — король футбола. Однако он не был рад приезду Гризманна на «Камп Ноу», — цитирует Олатса Goa со ссылкой на France Football. — Антуан перебрался в клуб, где всем заведует Лионель. Я считаю, что в плохой адаптации моего бывшего подопечного виноват именно Месси.

Я вижу ситуацию с угрозами Месси уйти из «Барселоны», как способ понять свою важность в клубе. Из-за этого страдает и сам клуб. Но я считаю, что Гризманн станет тем парнем, кто изменит игру команды. Он обязан доказать свою ценность тем, кто продолжает его критиковать».

Напомним, Гризманн перебрался в «Барселону» летом 2019 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила 120 миллионов евро.