Бывшего тренера академии «Барселоны» подозревают в сексуальном насилии над игроками

Экс-координатора и тренера «Барселоны» Альберт Бенайжес подозревается в ряде эпизодов сексуального насилия по отношении к юным футболистам, сообщает Diario ARA.

По данным источника, 16 свидетелей рассказали о том, что позволял себе тренер по отношению к игрокам. Они рассказывали, что Бенайжес мастурбировал вместе с 13-летними мальчиками, смотрел с ними порно, прикасался к ним и играл в сексуальные игры. Инциденты имели место около 20 лет назад в душе, в спортзале, в квартире и во время летних лагерей. Тренер любил заходить к детям в душевые, когда они мылись. Указано что клуб уволил его 2 декабря после того, как узнал о расследовании.

71-летний специалист отрицает все обвинения. Ранее он покинул клуб в 2011 году. В апреле 2021 года его вернул на работу новый президент «Барсы» Жоан Лапорта.