Бускетс ждет предложений от «Барселоны» и «Аль-Насра», чтобы принять решение о своем будущем
Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс близок к уходу из клуба в конце сезона, сообщает Фабрицио Романо.
34-летний испанец продолжает переговоры с «Интер Майами», но не торопится принимать предложение. Он ждет офферов от «Барселоны» и «Аль-Насра», где выступает Криштиану Роналду, чтобы принять окончательное решение о своем будущем.
Контракт Бускетса с каталонцами истекает летом этого года. В нынешнем сезоне он провел 21 матч в ла лиге, отметившись тремя забитыми мячами.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|25
|21
|2
|2
|47-8
|65
|
2
|Реал
|25
|17
|5
|3
|50-19
|56
|
3
|Атлетико
|24
|13
|6
|5
|38-19
|45
|
4
|Р. Сосьедад
|25
|13
|6
|6
|33-24
|45
|
5
|Бетис
|25
|12
|6
|7
|33-26
|42
|
6
|Вильярреал
|25
|11
|5
|9
|29-24
|38
|
7
|Р. Вальекано
|25
|9
|8
|8
|29-28
|35
|
8
|Осасуна
|25
|9
|7
|9
|22-24
|34
|
9
|Атлетик
|25
|9
|6
|10
|33-27
|33
|
10
|Мальорка
|25
|9
|5
|11
|22-26
|32
|
11
|Сельта
|25
|8
|7
|10
|29-34
|31
|
12
|Жирона
|24
|8
|6
|10
|38-38
|30
|
13
|Севилья
|25
|7
|7
|11
|29-40
|28
|
14
|Вальядолид
|25
|8
|4
|13
|19-35
|28
|
15
|Эспаньол
|25
|6
|9
|10
|31-39
|27
|
16
|Кадис
|25
|6
|9
|10
|20-37
|27
|
17
|Валенсия
|25
|7
|5
|13
|28-28
|26
|
18
|Хетафе
|25
|6
|8
|11
|25-34
|26
|
19
|Альмерия
|25
|7
|4
|14
|29-44
|25
|
20
|Эльче
|25
|2
|7
|16
|19-49
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|10.03
|23:00
|
Кадис – Хетафе
|2 : 2
|11.03
|16:00
|
Реал – Эспаньол
|3 : 1
|11.03
|18:15
|
Эльче – Вальядолид
|1 : 1
|11.03
|20:30
|
Сельта – Р. Вальекано
|3 : 0
|11.03
|23:00
|
Валенсия – Осасуна
|1 : 0
|12.03
|16:00
|
Мальорка – Р. Сосьедад
|1 : 1
|12.03
|18:15
|
Севилья – Альмерия
|2 : 1
|12.03
|20:30
|
Вильярреал – Бетис
|1 : 1
|12.03
|23:00
|
Атлетик – Барселона
|0 : 1
|13.03
|23:00
|
Жирона – Атлетико
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|15
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|12
|
|
Энес Юнал
Хетафе
|12
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|8
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|18
|3
|2
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|14
|3
|1
|
|
Педро Бигас
Эльче
|19
|2
|3
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