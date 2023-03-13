Бускетс ждет предложений от «Барселоны» и «Аль-Насра», чтобы принять решение о своем будущем

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс близок к уходу из клуба в конце сезона, сообщает Фабрицио Романо.

34-летний испанец продолжает переговоры с «Интер Майами», но не торопится принимать предложение. Он ждет офферов от «Барселоны» и «Аль-Насра», где выступает Криштиану Роналду, чтобы принять окончательное решение о своем будущем.

Контракт Бускетса с каталонцами истекает летом этого года. В нынешнем сезоне он провел 21 матч в ла лиге, отметившись тремя забитыми мячами.