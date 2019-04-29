Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс заявил, что рекорд его клуба никто не побьет. Каталонцы выиграли чемпионат Испании 8 раз в последних 11 сезонах.

– Всегда тяжело выиграть чемпионский титул в Испании, но мы рады, что сделали это сейчас, – цитирует Football Espana Бускетса. – Думаю, кому-то будет сложно снова выиграть 8 из 11 сезонов. В ла лиге собраны лучшие команды, которые борются за еврокубки, поэтому всегда сложно побеждать. То, что мы сделали, является историческим достижением.

Живой Месси и мертвый "Реал". Главные причины 26-го золота "Барселоны"