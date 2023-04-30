Бускетс продлит контракт с «Барселоной» до 2024 года

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс подпишет новый контракт с командой, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 34-летний испанец продлит контракт до лета 2024 года.

В текущем сезоне Бускетс провел 38 матчей во всех турнирах и отдал 4 голевые передачи.