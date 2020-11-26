Бускетс приступил к тренировкам после травмы колена

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс приступил к восстановительным тренировкам после повреждения в матче 5-го тура Лиги наций против Швейцарии (1:1), сообщает Diario Sport. Обследование выявило у футболиста растяжение внешней коллатеральной связки колена.

С сегодняшнего дня 32-летний испанец начал работать в общей группе каталонцев, но избегает серьезных нагрузок.

В нынешнем сезоне ла лиги Бускетс провел 7 матчей.