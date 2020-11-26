Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Бускетс приступил к тренировкам после травмы колена

15:45
Теги:

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс приступил к восстановительным тренировкам после повреждения в матче 5-го тура Лиги наций против Швейцарии (1:1), сообщает Diario Sport. Обследование выявило у футболиста растяжение внешней коллатеральной связки колена.

С сегодняшнего дня 32-летний испанец начал работать в общей группе каталонцев, но избегает серьезных нагрузок.

В нынешнем сезоне ла лиги Бускетс провел 7 матчей.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир