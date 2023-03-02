Бускетс побил рекорд Месси и Рамоса по числу игр в эль-класико

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс установил новый рекорд по числу игр в эль-класико.

Первый матч 1/2 финала Кубка Испании с «Реалом» стал для него 46-м против мадридского клуба.

Предыдущий рекорд принадлежал Лионелю Месси и Серхио Рамосу, они провели по 45 игр в эль-класико.