Бускетс — о матче с «Эспаньолом»: «Барселоне» была нужна победа, чтобы становиться лучше при новой философии»
Полузащитник «Барселоны» Серджи Бускетс прокомментировал победу над «Эспаньолом» (1:0) в матче 14-го тура чемпионата Испании.
«Очень важная победа, — приводит слова Бускетса AS со ссылкой на Movistar+. — Мы в непростой ситуации, и поэтому нам нужно сильно играть дома. Могли забить в первом тайме, но счет справедлив, потому что и у «Эспаньола» было три голевых момента. «Барселоне» была нужна победа, чтобы становиться лучше при новой философии».
Встреча с «Эспаньолом» была первой для каталонского клуба при главном тренере Хави.
После этой игры «Барселона» с 20 очками занимает шестое место в турнирной таблице. «Эспаньол» набрал 17 очков и располагается на 11-й позиции.
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Дополнительная информация:
https://as.com/futbol/2021/11/20/primera/1637431068_989985.html
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