Полузащитник «Барселоны» Серджи Бускетс прокомментировал победу над «Эспаньолом» (1:0) в матче 14-го тура чемпионата Испании.

«Очень важная победа, — приводит слова Бускетса AS со ссылкой на Movistar+. — Мы в непростой ситуации, и поэтому нам нужно сильно играть дома. Могли забить в первом тайме, но счет справедлив, потому что и у «Эспаньола» было три голевых момента. «Барселоне» была нужна победа, чтобы становиться лучше при новой философии» .

Встреча с «Эспаньолом» была первой для каталонского клуба при главном тренере Хави.

После этой игры «Барселона» с 20 очками занимает шестое место в турнирной таблице. «Эспаньол» набрал 17 очков и располагается на 11-й позиции.