Бускетс назвал игроков, которые могут его заменить в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс рассказал, кто может заменить его в каталонском клубе. Испанец покинет команду по окончании сезона.

«Я знаю, что много говорят о таких игроках, как Родри и Субименди. Они очень хорошие игроки и, возможно, те, кто больше всего соответствует ДНК и стилю, который нужны в «Барсе», но они в других командах», — цитирует Mundo Deportivo Бускетса.

34-летний Бускетс — воспитанник академии «Барселоны». За первую команду он дебютировал в 2008 году .