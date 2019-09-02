Бурная реакция Диего Симеоне после камбэка с 0:2 и победного гола в компенсированное время
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«Атлетико» в матче 3-го тура чемпионата Испании на своем поле одержал волевую победу над «Эйбаром» со счетом 3:2, уступая 0:2.
Победный гол в компенсированное ко второму тайму время забил Томас. Главный тренер команды Диего Симеоне бурно отреагировал на взятие ворот.
Simeone ??? pic.twitter.com/1TkyupDq8r— Lujain/??? (@oscarswiIde) September 1, 2019
«Атлетико» занимает первое место в турнирной таблице. У команды три победы в трех матчах.
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