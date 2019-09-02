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Новости   //    Футбол   //    Испания

Бурная реакция Диего Симеоне после камбэка с 0:2 и победного гола в компенсированное время

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«Атлетико» в матче 3-го тура чемпионата Испании на своем поле одержал волевую победу над «Эйбаром» со счетом 3:2, уступая 0:2.

Победный гол в компенсированное ко второму тайму время забил Томас. Главный тренер команды Диего Симеоне бурно отреагировал на взятие ворот.

«Атлетико» занимает первое место в турнирной таблице. У команды три победы в трех матчах.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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