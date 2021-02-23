Буну стал рекордсменом «Севильи» по сухой серии в ла лиге
04:19
«Севилья» в матче 24-го тура чемпионата Испании обыграл «Осасуну» со счетом 2:0.
Вратарь «Севильи» Яссин Буну отыграл на ноль в пятом матче ла лиги подряд. 29-летний марокканец не пропускает в течение 517 минут, что стало рекордом клуба в ла лиге. Он опередил Бету (516 минут) и Андреса Палопа (511).
В текущем сезоне Буну провел 31 матч за «Севилью», 18 раз сыграв на ноль и пропустив 19 мячей.
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