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Буну стал рекордсменом «Севильи» по сухой серии в ла лиге

04:19
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«Севилья» в матче 24-го тура чемпионата Испании обыграл «Осасуну» со счетом 2:0.

Вратарь «Севильи» Яссин Буну отыграл на ноль в пятом матче ла лиги подряд. 29-летний марокканец не пропускает в течение 517 минут, что стало рекордом клуба в ла лиге. Он опередил Бету (516 минут) и Андреса Палопа (511).

В текущем сезоне Буну провел 31 матч за «Севилью», 18 раз сыграв на ноль и пропустив 19 мячей.

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