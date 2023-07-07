Булыкин считает, что Мбаппе в «Реале» ждет большое будущее

Бывший нападающий московского «Динамо», амстердамского «Аякса» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился своим мнением о ситуации 24-летнего французского нападающего Килиана Мбаппе, близкого к переходу из «ПСЖ» в мадридский «Реал».

«Здесь какая ситуация? Топ-клуб один, топ-клуб второй. Где будет играть Мбаппе в новом сезоне, зависит от того, какой контракт ему предложат одни и какой предложат другие. Он сейчас хочет стать лучшим игроком мира, поэтому и выбирает, где он будет более весомым футболистом. В «Реал» больше шансов стать лучшим? Это тоже. Кто выигрывает Лигу чемпионов, тот и получает больше внимания. Так, конечно, «Реал» знают во всем мире. В этой команде Мбаппе ждет большое будущее. Я думаю, в любом случае его ждет большое будущее, а вот в каком клубе, это вопрос», — приводит слова Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

С парижским клубом форвард пять раз становился чемпионом Франции, трижды выигрывал Кубок страны и по два раза становился обладателем Суперкубка страны и Кубка французской лиги. Он является лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ» (212 голов).

В сезоне-2022/23 Мбаппе забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах. Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2024 года.