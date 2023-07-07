Булыкин считает, что Мбаппе в «Реале» ждет большое будущее
Бывший нападающий московского «Динамо», амстердамского «Аякса» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился своим мнением о ситуации 24-летнего французского нападающего Килиана Мбаппе, близкого к переходу из «ПСЖ» в мадридский «Реал».
«Здесь какая ситуация? Топ-клуб один, топ-клуб второй. Где будет играть Мбаппе в новом сезоне, зависит от того, какой контракт ему предложат одни и какой предложат другие. Он сейчас хочет стать лучшим игроком мира, поэтому и выбирает, где он будет более весомым футболистом. В «Реал» больше шансов стать лучшим? Это тоже. Кто выигрывает Лигу чемпионов, тот и получает больше внимания. Так, конечно, «Реал» знают во всем мире. В этой команде Мбаппе ждет большое будущее. Я думаю, в любом случае его ждет большое будущее, а вот в каком клубе, это вопрос», — приводит слова Булыкина «Евро-Футбол.Ру».
С парижским клубом форвард пять раз становился чемпионом Франции, трижды выигрывал Кубок страны и по два раза становился обладателем Суперкубка страны и Кубка французской лиги. Он является лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ» (212 голов).
В сезоне-2022/23 Мбаппе забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах. Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2024 года.
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1
|Барселона
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2
|Реал
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|0-0
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3
|Атлетико
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4
|Р. Сосьедад
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|0-0
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5
|Вильярреал
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|0-0
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6
|Бетис
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|0-0
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7
|Осасуна
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|0
|0
|0-0
|0
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8
|Атлетик
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|0
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|0-0
|0
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9
|Мальорка
|0
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|0
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|0-0
|0
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10
|Жирона
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Севилья
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|0-0
|0
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13
|Сельта
|0
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|0
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|0-0
|0
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14
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Альмерия
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Гранада
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|0
|0
|0-0
|0
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19
|Лас-Пальмас
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|0-0
|0
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20
|Алавес
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|0
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|0-0
|0
|11.08
|20:30
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|11.08
|22:30
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Севилья – Валенсия
|- : -
|12.08
|18:30
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Сельта – Осасуна
|- : -
|12.08
|20:30
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Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|12.08
|22:30
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Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|18:30
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Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|13.08
|20:30
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Вильярреал – Бетис
|- : -
|13.08
|22:30
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Хетафе – Барселона
|- : -
|14.08
|20:30
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Кадис – Алавес
|- : -
|14.08
|22:30
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Атлетико – Гранада
|- : -