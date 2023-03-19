Булыкин поделился ожиданиями от матча между «Барселоной» и «Реалом»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мыслями о матче 26-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал».

«Реалу» тяжело биться на два фронта, но в то же время, это такая команда, которая и на три может биться. Поэтому если «Реал» победит, то в Испании будет интрига до конца чемпионата", — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Матч состоится сегодня, 19 марта, и начнется в 23.00 по московскому времени.

«Барселона» с 65 очками занимает первое место в турнирной таблице ла лиги. «Реал» идет вторым, имея в активе 56 очков.