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7 февраля, 16:37

Булыкин обвинил «Реал» в неуважении к Роналду

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший форвард «Байера» Дмитрий Булыкин отреагировал на то, что только «Реал» не поздравил нападающего «Аль-Насара» Криштиану Роналду с 39-летием.

«Может быть, был у него какой-то конфликт с «Реалом» после ухода в «Ювентус». Я думаю, уважение и какие-то, наверное, человеческие чувства должны быть, и можно было поздравить выдающегося футболиста с днем рождения. Я просто не знаю, почему нельзя поздравить футболиста, который, конечно, не очень хорошо ушел. Но он принес очень много команде титулов и так полностью отдавал себя в этом клубе», — приводит слова Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

5 февраля португальцу исполнилось 39 лет. В текущем сезоне Роналду провел 25 матчей, в которых забил 24 гола и сделал 11 результативных передач.

Роналду является воспитанником «Спортинга». Также он выступал за «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус». Форвард пять раз стал обладателем «Золотого мяча» и четыре раза — «Золотой бутсы».

Источник: https://www.euro-football.ru/article/35/1005553265_bulyikin_obvinil_real_v_neuvajenii_k_ronaldu
Дмитрий Булыкин
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Реал
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Жирона 23 17 5 1 52-25 56
3
 Барселона 23 15 5 3 47-30 50
4
 Атлетико 23 15 3 5 45-25 48
5
 Атлетик 23 13 6 4 42-21 45
6
 Р. Сосьедад 23 9 10 4 32-21 37
7
 Бетис 23 8 11 4 26-25 35
8
 Валенсия 23 10 5 8 29-27 35
9
 Лас-Пальмас 23 9 5 9 23-20 32
10
 Хетафе 23 7 9 7 29-31 30
11
 Осасуна 23 7 5 11 26-36 26
12
 Алавес 23 7 5 11 23-30 26
13
 Р. Вальекано 23 5 9 9 20-30 24
14
 Вильярреал 23 6 6 11 33-45 24
15
 Мальорка 23 3 11 9 19-30 20
16
 Сельта 23 4 8 11 24-32 20
17
 Севилья 23 4 8 11 29-37 20
18
 Кадис 23 2 11 10 15-31 17
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