Булыкин обвинил «Реал» в неуважении к Роналду

Бывший форвард «Байера» Дмитрий Булыкин отреагировал на то, что только «Реал» не поздравил нападающего «Аль-Насара» Криштиану Роналду с 39-летием.

«Может быть, был у него какой-то конфликт с «Реалом» после ухода в «Ювентус». Я думаю, уважение и какие-то, наверное, человеческие чувства должны быть, и можно было поздравить выдающегося футболиста с днем рождения. Я просто не знаю, почему нельзя поздравить футболиста, который, конечно, не очень хорошо ушел. Но он принес очень много команде титулов и так полностью отдавал себя в этом клубе», — приводит слова Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

5 февраля португальцу исполнилось 39 лет. В текущем сезоне Роналду провел 25 матчей, в которых забил 24 гола и сделал 11 результативных передач.

Роналду является воспитанником «Спортинга». Также он выступал за «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус». Форвард пять раз стал обладателем «Золотого мяча» и четыре раза — «Золотой бутсы».