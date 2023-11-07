Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 19:37

Будущий форвард «Реала» 17-летний Эндрик сразу будет играть за основную команду

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Палмейраса» Эндрик, который подписал предварительный контракт с «Реалом», сразу будет выступать за основную команду мадридцев, сообщает UOL Esporte.

По информации источника, в «Реале» считают, что Эндрик приедет в «Реал» более подготовленным, чем Винисиус и Родриго, которые несколько лет назад начинали с выступлений за фарм-клуб «Реала» «Кастилью».

Эндрик перейдет в «Реал» летом 2024 года, когда ему исполнится 18 лет. В текущем сезоне бразилец провел 47 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 1 голевую передачу.

Ранее форвард впервые получил вызов в сборную Бразилии.

Футбол
ФК Палмейрас
ФК Реал
0
Читайте также
Готов ли «Краснодар» к чемпионству? Узнаем в субботу в Петербурге
Спортивные лиги в CША обвинили в расизме против белых. Неожиданный поворот за океаном
СМИ сообщили о нападении на колонну президента Палестины Аббаса
В Москве умерла дочь актера из «Бриллиантовой руки» певица Светлана Пиньковская
Госдума одобрила в первом чтении новые правила регистрации авто
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Гранаду» исключили из Кубка Испании за нарушение регламента
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 12 10 1 1 29-15 31
2
 Реал 12 9 2 1 23-8 29
3
 Барселона 12 8 3 1 24-12 27
4
 Атлетико 11 8 1 2 26-11 25
5
 Атлетик 12 6 3 3 21-14 21
6
 Бетис 12 5 5 2 16-15 20
7
 Р. Сосьедад 12 5 4 3 20-15 19
8
 Валенсия 12 5 3 4 15-13 18
9
 Р. Вальекано 12 4 6 2 14-15 18
10
 Лас-Пальмас 12 5 2 5 10-11 17
11
 Хетафе 12 3 6 3 14-16 15
12
 Осасуна 12 4 1 7 14-20 13
13
 Вильярреал 12 3 3 6 17-21 12
14
 Алавес 12 3 3 6 10-16 12
15
 Севилья 11 2 5 4 17-16 11
16
 Кадис 12 2 4 6 10-17 10
17
 Мальорка 12 1 6 5 12-18 9
18
 Сельта 12 1 4 7 11-20 7
19
 Гранада 12 1 3 8 17-29 6
20
 Альмерия 12 0 3 9 14-32 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.11 23:00
Атлетик – Сельта
 - : -
11.11 16:00
Р. Вальекано – Жирона
 - : -
11.11 18:15
Альмерия – Р. Сосьедад
 - : -
11.11 20:30
Гранада – Хетафе
 - : -
11.11 20:30
Осасуна – Лас-Пальмас
 - : -
11.11 23:00
Реал – Валенсия
 - : -
12.11 16:00
Мальорка – Кадис
 - : -
12.11 18:15
Барселона – Алавес
 - : -
12.11 20:30
Севилья – Бетис
 - : -
12.11 23:00
Атлетико – Вильярреал
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 10
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 7
Жерар Морено

Жерар Морено

Вильярреал

 7
П
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 4
Лукас Робертоне

Лукас Робертоне

Альмерия

 4
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 10 2 2
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 9 1 0
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 10 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости