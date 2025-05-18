Будущее Модрича решится на встрече с Флорентино Пересом

Будущее полузащитника «Реала» Луки Модрича определится в ближайшее время, сообщает Marca.

По информации источника, 39-летний хорват готов принять обновленные условия контракта, чтобы провести еще один сезон в «Реале», но пока не получил соответствующего предложения от клуба.

В ближайшее время Модрич должен встретиться с президентом «Реала» Флорентино Пересом, после чего должно проясниться, продолжит ли хавбек карьеру в клубе.

В текущем сезоне Модрич провел 54 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 8 голевых передач. Он выступает за «сливочных» с 2012 года.