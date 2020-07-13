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«Будто и не уезжал из России». Смолов показал, как учит одноклубников русскому мату

13 июля 2020, 13:20
Федор Смолов и игроки «Сельты». Фото instagram.com
Федор Смолов и игроки «Сельты». Фото instagram.com
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Форвард «Сельты» Федор Смолов опубликовал новую сторис в своем Instagram. 30-летний российский футболист показал видео из раздевалки, где его одноклубники матерятся на русском языке.

Смолов научил ругательству защитника Нестора Араухо и хавбека Окая Йокушлу. Игроки повторяют одну и ту же фразу на протяжении нескольки секунд: «Иди на ***».

«Как будто и не уезжал из России», — подписал видео россиянин.

В сезоне-2019/20 Смолов провел 14 матчей за команду из Виго и забил два гола.

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