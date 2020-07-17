После матча с «Вильярреалом» президент «Реала» Флорентино Перес поздравил команду с победой в чемпионате Испании. Это 34-й титул в истории клуба.

— Мы хотели выиграть эту лигу, поэтому очень довольны, — приводит пресс-служба клуба Переса. — Все прошло хорошо, и мы в восторге. Сила и интенсивность команды были замечены с первого дня. Игроки показывали это. Это была хорошая лига, и она навсегда войдет в историю «Реала». Мы выиграли 34-й титул, но будем помнить этот, потому что он уникален и был достигнут в очень сложных условиях.

Я очень горжусь единством, которое существует между всеми игроками, и той смесью энергии, энтузиазма и ответственности. Они хорошо тренировались и имели менталитет, чтобы вернуться с желанием выиграть этот титул. Мы играли каждые три дня, и игроки приложили огромные усилия. Также мы хотим вспомнить людей, которые пострадали, плохо пережили этот карантин и не могут быть с нами. Наша память с ними. Эта пандемия принесла много страданий.