Брэйтуэйт рад, что «Барса» ищет новых нападающих, и не боится конкуренции

Нападающий «Барселоны» Мартин Брэйтуэйт дал понять, что его не пугают постоянные слухи о возможных переходах в каталонский клуб других нападающих.

— Мне нравится, что клуб ищет других нападающих. Так должно быть в клубе, который стремится побеждать. На всех позициях должны быть игроки высшего уровня для внутренней конкуренци. Нельзя доверять маленькой группе игроков, нужны и хорошие запасные. Меня это не пугает, а мотивирует.

29-летний датчанин играет за «Барсу» с начала 2020 года. В нынешнем сезоне на его счету 19 матчей и 5 мячей во всех турнирах.