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Брэйтуэйт после расторжения контракта с «Барселоной» перешел в «Эспаньол»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий сборной Дании Мартин Брэйтуэйт стал игроком «Эспаньола». Ранее он расторг контракт с «Барселоной».

31-летний датчанин присоединился к новому клубу на правах свободного агента. Контракт рассчитан на 3 года.

Брэйтуэйт выступал за «Барселону» с 2020 года. 1 сентября 2022 года каталонцы расторгли с игроком контракт. Он провел за сине-гранатовых 58 матчей и забил 10 голов.

Футбол
ФК Барселона
ФК Эспаньол
Мартин Брейтуэйт
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Сельта – Кадис
 - : -
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Р. Сосьедад – Атлетико
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Севилья – Барселона
 - : -
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Осасуна – Р. Вальекано
 - : -
4.09 17:15
Атлетик – Эспаньол
 - : -
4.09 19:30
Вильярреал – Эльче
 - : -
4.09 22:00
Валенсия – Хетафе
 - : -
5.09 22:00
Вальядолид – Альмерия
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 4
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 4
Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

 3
П
Жоау Феликс

Жоау Феликс

Атлетико

 3
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 2
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 2
И К Ж
Фабрисио Анхилери

Фабрисио Анхилери

Хетафе

 2 1 1
Эрай Джемерт

Эрай Джемерт

Валенсия

 2 1 1
Херман Пеццела

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Бетис

 3 1 1
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