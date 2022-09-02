Брэйтуэйт после расторжения контракта с «Барселоной» перешел в «Эспаньол»

Нападающий сборной Дании Мартин Брэйтуэйт стал игроком «Эспаньола». Ранее он расторг контракт с «Барселоной».

31-летний датчанин присоединился к новому клубу на правах свободного агента. Контракт рассчитан на 3 года.

Брэйтуэйт выступал за «Барселону» с 2020 года. 1 сентября 2022 года каталонцы расторгли с игроком контракт. Он провел за сине-гранатовых 58 матчей и забил 10 голов.