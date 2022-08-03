Брэйтуэйт не собирается расторгать контракт с «Барселоной»

Нападающий «Барселоны» Мартин Брэйтуэйт не собирается покидать клуб, если не получит достойного варианта продолжения карьеры.

Как сообщает Sport.es, у 31-летнего датчанина осталось два года контракта с каталонцами, поэтому игрок не хочет уходить в качестве свободного агента. Он настаивает на том, чтобы ему выплатили полную сумму оставшуюся по догвору.

В прошедшем сезоне Брэйтуэйт забил два мяча и отдал одну результативную передачу в четырех матчах за каталонцев во всех турнирах.