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Сегодня, 05:57

Брэйтуэйт не собирается расторгать контракт с «Барселоной»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Барселоны» Мартин Брэйтуэйт не собирается покидать клуб, если не получит достойного варианта продолжения карьеры.

Как сообщает Sport.es, у 31-летнего датчанина осталось два года контракта с каталонцами, поэтому игрок не хочет уходить в качестве свободного агента. Он настаивает на том, чтобы ему выплатили полную сумму оставшуюся по догвору.

В прошедшем сезоне Брэйтуэйт забил два мяча и отдал одну результативную передачу в четырех матчах за каталонцев во всех турнирах.

Футбол
ФК Барселона
Мартин Брейтуэйт
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