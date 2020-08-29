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Брэйтуэйт может остаться в «Барселоне»

11:00
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Нападающий «Барселоны» Мартин Брэйтуэйт может остаться в клубе. Главный тренер каталонцев Роналд Куман решил пока не отказываться от 29-летнего датчанина, сообщает El Mundo Deportivo.

Куман хочет дать шанс форварду проявить себя на тренировках. Он уже попросил своего помощника Хенрика Ларссона особенно пристально наблюдать за 29-летним датчанином, чтобы потом дать оценку его перспективам.

Брэйтуэйт перешел в «Барселону» из «Леганеса» в феврале 2020 года. На его счету 11 матчей и 1 гол за каталонский клуб.

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