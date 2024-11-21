Винисиус узнал, что у него есть камерунские корни

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор узнал о своем происхождении после сдачи ДНК-теста.

Перед матчем южноамериканского отбора на чемпионат мира 2026 года против Уругвая (1:1) нападающему сборной Бразилии вручили табличку, в которой говорится, что у него есть камерунские корни.

Исходя из информации в тексте, Винисиус происходит из племени тикар, которое проживает на северо-западе Камеруна.

Ранее стало известно, что платформа Netflix снимет фильм о форварде «Реала», в котором покажет жизнь и карьеру 24-летнего бразильца. Фильм выйдет на стриминговом видеосервисе в 2025 году.