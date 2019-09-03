Братья Азары покинули расположение сборной Бельгии

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар не сыграет в ближайших матчах команды. 28-летний хавбек покинул расположение национальной сборной из-за травмы, сообщает Twitter команды.

Кроме Эдена, сборную также покинул Торган Азар — его брат. У него аналогичная ситуация — травма.

Сборной Бельгии предстоит сыграть против Сан-Марино и Шотландии в рамках квалификации к Евро-2020. Напомним, что Бельгия выступает в одной отборочной группе с Россией.

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