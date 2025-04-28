Брат Захаряна — о восстановлении игрока: «Остаются считаные дни до завершения лечения»

Брат полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Давид Захарян заявил, что футболист завершит восстановление от травмы через несколько дней.

23 февраля 21-летний россиянин получил рецидив травмы четырехглавой мышцы в матче 25-го тура ла лиги с «Леганесом».

«Арсен прекрасно себя чувствует, остаются считаные дни до завершения лечения. И он продолжит нас радовать феноменальной игрой», — написал Давид Захарян в своем Telegram-канале.

В нынешнем сезоне Захарян провел 4 матча за «Реал Сосьедад» во всех турнирах, забив 1 гол и сделав 1 результативную передачу.