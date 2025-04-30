Футбол
30 апреля, 19:06

Брат Беллингема Джоб может перейти в «Реал»

Ана Горшкова
Корреспондент

Полузащитник «Сандерленда» Джоб Беллингем может оказаться в одной команде со своим братом Джудом Беллингемом.

Как сообщает Marca, Джоб впечатлил «Реал» своей игрой и теперь мадридский клуб внимательно следит за 19-летним футболистом.

В этом сезоне Беллингем-младший сыграл за «Сандерленд» 39 матчей в чемпионшипе, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

Джуд Беллингем
ФК Реал
ФК Сандерленд
Джоб Беллингем
