Браим Диас пропустит матч с «Мальоркой»

Полузащитник «Реала» Браим Диас пропустит матч 36-го тура ла лиги с «Мальоркой» из-за травмы, сообщает AS.

По информации источника, в матче 35-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (3:4) хавбек травмировал приводящую мышцу левого бедра и доигрывал встрчу с дикомфортом. Тренерский штаб мадридского клуба решил не рисковать, поэтому не включил Диаса в заявку на игру.

Отмечается, что игрок также может пропустить матч против «Севильи».

В этом сезоне на счету 25-летнего марокканца 50 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 6 голами и 7 результативными передачами.